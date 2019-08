Calciomercato Inter, Joao Mario può tornare allo Sporting: in prestito

Il centrocampista portoghese lascerà l'Inter, ma i nerazzurri non sono ancora riusciti a piazzarlo: c'è la possiibilità portoghese.

Due settimane al termine del calciomercato italiano e squadre praticamente oramai caomplete. Se in entrata c'è ancora poco tempo per definire la rosa, in uscita diversi mercati potrebbero portare a delle cessioni anche a settembre. L'idea è comunque quella di cedere gli esuberi al più presto.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Chiedere all', che da alcune settimane sta cercando una seria acquirente per Joao Mario. Il centrocampista portoghese, che a sorprese nella passata stagione con Spalletti è riuscito a scendere in campo in qualche occasione, piace a diversi club esteri, ma per ora fumata bianca lontana.

L'Inter è disposta a cedere in prestito il giocatore, nonostante il massimo desiderio sia quello di lasciare andare Joao Mario a titolo definitivo, ma lo stipendio spaventa le acquirenti. Il e il sono le squadre più interessate, ma il lusitano guadagna quasi tre milioni di euro: non proprio accessibili per tutti.

Joao Mario però potrebbe stupire tutti e abbassarsi lo stipendio pur di tornare allo Lisbona, squadra da cui la stessa Inter lo acquistò nel 2014 ed ora prova ad riaverlo a titolo temporaneo. Bussando però alla porta meneghina per chiedere un aiuto nel pagamento dell'ingaggio.

Troppi i 2,7 milioni per lo Sporting, che secondo A Bola vorrebbe puntare su Joao Mario sì, ma solo in caso di stipendio ridotto o pagato dall'Inter. Difficile possa rimanere ancora in nerazzurro, visto l'arrivo di Sensi e quello di Barella, più probabile una riduzione dello stipendio per lo Sporting o un aiuto da parte nerazzurra.