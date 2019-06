Calciomercato Inter, Joao Mario piace al Monaco: regia di Jorge Mendes

Joao Mario è uno dei nomi in uscita dall'Inter. Il Monaco sta ricostruendo la squadra e ha dato 'mandato' a Jorge Mendes di reclutare giocatori.

Il centrocampo è il reparto su cui l' sta intervenendo maggiornemente. I nomi in ballo sono quelli di Sensi e Barella, ma anche in uscita dovrà essere fatta qualcosa. E i nomi indicati a lasciare Milano sono già abbastanza chiari.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Uno di questi è senza dubbio Joao Mario. Il portoghese era finito qualche settimana fa nel mirino dello , ma il pesante ingaggio del giocatore (3 milioni circa) ha scoraggiato la dirigenza della squadra. Adesso si fa largo una nuova pretendente: il .

L'articolo prosegue qui sotto

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Monaco dopo la brutta stagione appena passata ha voglia di rialzare l'asticella, intervenendo in modo corposo sulla rosa attuale. Ha dato una sorta di 'mandato' al procuratore e amico Jorge Mendes di reclutare qualche giocatore utile alla causa.

E Joao Mario rientra proprio in questa lista. Il Monaco non ha problemi economi, lo stipendio non sarebbe un problema ma sta comunque trattando sulla base di un prestito.

L'Inter forza la mano però per avere almeno la certezza dell'obbligo del riscatto. Ci saranno sicuramente sviluppi nei prossimi giorni.