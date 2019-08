Calciomercato Inter, Joao Mario alla Lokomotiv Mosca: visite e firma

Joao Mario lascia l'Inter e si trasferisce in prestito in Russia alla Lokomotiv Mosca: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni.

Il futuro di Joao Mario sarà ancora lontano dall', che ha chiuso la trattativa con la Mosca per il trasferimento del centrocampista portoghese.

Secondo quanto ripotato da 'Sky Sport', Joao Mario è già in per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto.

La formula dell'operazione è quella del prestito gratuito con diritto di riscatto in favore della Lokomotiv fissato a 18 milioni. Il club russo pagherà l'intero stipendio del giocatore.

Per Joao Mario si tratta del secondo prestito da quando è all'Inter: due stagioni fa era andato infatti a giocare in Premier League al , ma in quella occasione il prestito era secco. Adesso c'è invece la possibilità che Joao Mario lasci l'Inter in maniera definitiva al termine della stagione.