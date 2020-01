Calciomercato Inter, il Werder Brema ha chiesto Lazaro in prestito secco

Secondo 'Sky Sport Deutschland' il Werder Brema ha chiesto all'Inter il prestito secco di Lazaro. I nerazzurri non hanno accettato la proposta.

Fino a questo momento l'avventura di Valentino Lazaro in , all', non sta andando certo secondo le aspettative. Arrivato in estate dopo una lunga trattativa e con grande curiosità da parte dei tifosi nerazzurri, il giocatore non ha convinto in più di una prestazione e adesso è relegato in panchina da Antonio Conte.

Anche e soprattutto per questa ragione, secondo quanto riportato da 'Sky Sport Deutschland', il ha chiesto il prestito secco di Valentino Lazaro. L'Inter però con queste modalità non ha intenzione di vendere il ragazzo austriaco e anche lo stesso Lazaro vuole giocarsi ancora le sue carte a Milano.

Il Werder Brema lo voleva riportare in , dove ha dato il meglio di sé, anche per provare ad uscire definitivamente dalla zona calda e bassa della classifica, ma dovrà formulare una nuova offerta o cambiare piani per il suo calciomercato,

Lazaro tra l'altro potrebbe aver ancora più concorrenza a breve con l'imminente arrivo di Ashley Young dal , che ricopre lo stesso ruolo e può giocare su entrambe le fasce.