Calciomercato Inter, Icardi 'vede' il rinnovo: 7 milioni all'anno e clausola da 160

L’Inter e Icardi sono vicini a trovare un’intesa per il rinnovo del contratto dell’attaccante argentino. Per lui un ingaggio da 7 milioni l’anno.

Manca poco alla fine della telenovela legata al rinnovo del contratto che lega Mauro Icardi all'Inter.

Il capitano nerazzurro, come espressamente voluto dal presidente Zhang, sarà accontentato e la dirigenza ha avuto il via libera per esaudire le richieste del giocatore.

L'incontro tra le parti, del quale tanto si è discusso nelle ultime settimane, dovrebbe avere luogo entro la fine del mese e portare al prolungamento del contratto dell'argentino, che arriverebbe a guadagnare 7 milioni di euro più bonus legati ai traguardi individuali ma anche a quelli raggiunti dalla squadra, fino al 2023.

Importanti risvolti potrebbero essere registrati anche relativamente alla clausola rescissoria che dovrebbe ricevere un sensibile aumento: l'Inter vorrebbe portarla almeno a 180 milioni, l'accordo potrebbe arrivare sui 160.

Mauro Icardi, 25 anni, nel corso di questa stagione, la sua sesta in nerazzurro, ha sin qui realizzato nove reti in diciassette partite di campionato, alle quali vanno aggiunte le sei siglate in sei gare di Champions League e quella contro il Benevento in Coppa Italia.