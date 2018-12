Calciomercato Inter, Icardi rinnova? Wanda Nara: "Leggendo il rinnovo…"

Mauro Icardi è vicino a firmare il prolungamento del contratto con l'Inter, l'indizio lo dà Wanda Nara su Twitter: "Leggendo le pagine del rinnovo".

Il suo goal non è bastato per evitare l'addio alla Champions League, arrivato nonostante le sensazioni positive della vigilia: l'amarezza ha regnato sovrana in casa Inter, compresa in quella di Mauro Icardi che però non ha perso l'occasione per ribadire il suo amore verso il club.

Prima con un post su Instagram successivo alla famigerata partita col PSV, poi con la firma sempre più vicina del rinnovo di contratto che attualmente lo lega ai nerazzurri fino al 30 giugno 2021: l'indizio, tutto social, è arrivato dalla moglie e procuratrice Wanda Nara.

La showgirl argentina ha lasciato una traccia inequivocabile nella notte, facendo capire come l'intesa per il prolungamento sia alle porte: "Sono le 00.30 ed io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo", con tanto di tag del marito.

Sono le 00.30 ed io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo @MauroIcardi L'articolo prosegue qui sotto — wan (@wandaicardi27) 14 dicembre 2018

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', la firma dovrebbe però arrivare non prima di gennaio, magari dopo il 7 quando riprenderanno gli allenamenti alla Pinetina, nel corso della sosta di campionato successiva ai turni natalizi.

Un contatto tra le parti ci sarà martedì sera nella tradizionale cena di Natale a cui parteciperanno tutti i giocatori e rispettive consorti, non proprio l'occasione giusta per parlare di un tema così delicato e in fase di continua evoluzione.

Una cosa però è certa: l'Inter ha fatto la sua proposta e Mauro Icardi, in tandem con Wanda Nara, la sta valutando con estrema attenzione. Il tutto in attesa della fumata bianca che farebbe felici i tifosi interisti sparsi in Italia e nel mondo.