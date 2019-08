Calciomercato Inter, Icardi verso l'esclusione col Lecce: la Juventus non molla

Salvo colpi di scena, Icardi non sarà convocato da Antonio Conte per Inter-Lecce: l'argentino resta sul mercato, Juventus sempre interessata.

Nuovo numero 7 dell', dopo aver perso la 9 a favore di Romelu Lukaku, Mauro Icardi pare destinato ad assistere all'esordio dei nerazzurri in campionato dalla tribuna. L'argentino con ogni probabilità non sarà infatti convocato per la prima di contro il .

La notizia è riportata dal 'Corriere dello Sport', che dà per certa un'esclusione di Icardi per il posticipo in scena lunedì sera a San Siro. Oggi Antonio Conte dovrebbe infatti scegliere i convocati per la gara contro i pugliesi e tra questi non ci sarà l'attaccante argentino.

A una settimana dalla fine del mercato l'idea dell'Inter resta infatti quella di cedere il giocatore, con la che rimane così in attesa. Come raccontato da 'Tuttosport', i bianconeri non mollano infatti la presa, consapevoli di avere il 'sì' dell'attaccante.

Cercato anche dal , Icardi - come noto - preferirebbe lasciare Milano per , dove andrebbe a vestire quella maglia numero 9 che la Vecchia Signora non ha ancora assegnato a nessuno.

Un'operazione che per andare a buon fine dovrà però subire un'accelerata nelle prossime ore, dato che alla fine del mercato mancano solamente otto giorni. Nel frattempo Fabio Paratici non si è sbilanciato, lasciando la porta aperta a qualsiasi scenario.

Ciò che è certo è che la Juventus prima di arrivare a Icardi dovrà cedere qualche esubero in attacco. L'indiziato numero uno per la partenza resta Mario Mandzukic, per il quale è ancora viva la pista che porta al .

Da valutare poi dei possibili affari sull'asse Torino-Parigi, con il che resta infatti fortemente interessato a Paulo Dybala, ieri in panchina per novanta minuti.