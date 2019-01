Calciomercato Inter, Gravillon è di nuovo nerazzurro: arriverà a luglio

L’Inter ha annunciato l’acquisto di Andrew Gravillon. Il difensore resta a Pescara fino a giugno. Ufficiale anche l’approdo di Zappa in biancazzurro.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso c’è però anche l’ufficialità: Andrew Gravillon dalla prossima stagione tornerà a vestire la maglia dell’Inter.

Il club nerazzurro ha infatti annunciato di aver chiuso una doppia operazione con il Pescara che prevede il ritorno a Milano del giovane difensore, che resterà però in prestito alla compagine abruzzese fino al temine della stagione, ed il contemporaneo trasferimento in biancazzurro di Gabriele Zappa.

“FC Internazionale Milano comunica di aver ufficialmente concluso le seguenti operazioni con la società Delfino Pescara 1936: acquisto a titolo definitivo di Andreaw Gravillon, con contestuale prestito del giocatore al club abruzzese fino al 30 giugno 2019; cessione a titolo definitivo con diritto di recompra di Gabriele Zappa, con contestuale prestito del difensore classe '99 dal Pescara ai nerazzurri fino al 30 giugno 2019”.

Gravillon, classe 1998, è cresciuto calcisticamente nell’Inter ed ha vinto, con la Primavera nerazzurra, un Campionato ed una Coppa Italia. Convocato in due occasioni in prima squadra da Stefano Vecchi nel corso della stagione 2016/17, l’anno successivo è approdato al Benevento, squadra con la quale ha fatto il suo esordio in Serie A.

La definitiva esplosione è arrivata nel corso di questa annata con il suo trasferimento a Pescara. Con la compagine abruzzese infatti, ha totalizzato 20 presenze da titolare in Serie B (condite anche da due reti), più altre due in Coppa Italia.