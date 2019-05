Calciomercato Inter, Godin confermato da Simeone: "Proseguirà in Italia"

Il tecnico dell'Atletico ha salutato Godin dopo anni di grandi risultati: "Trasmetterà i suoi valori, i suoi sforzi, il suo gioco e la sua gerarchia".

Grandi nomi nel mirino dell' per la prossima stagione, ma il primo acquisto ufficiale del 2019/2020, chiunque sia il tecnico sulla panchina nerazzurra, risponderà al nome di Diego Godin. Il centrale e la squadra meneghina hanno chiuso l'accordo da tempo e al termine dell'attuale annata arriverà l'ufficialità.

Annunciato l'addio ufficiale all' , Godin avrebbe già svolto le visite mediche all'estero e firmato un contratto triennale con l'Inter già depositato in Lega. Le possibili altre destinazioni non sono mai state reali, tanto che anche Simeone ha evidenziato che la sua prossima destinazione sarà la .

Alla vigilia del match contro il , Simeone ha parlato dell'addio di Godin:

"A volte le relazioni non terminano nel migliore dei modi, ma quando una situazione si sviluppa con la maggior chiarezza possibile questo porta ad uno stato di felicità. Godin ci ha dato tutto".

Dopo i ringraziamenti per quanto fatto in questo decennio, in cui all'Atletico Madrid è mancata solo la Champions, Simeone ha augurato buona fortuna a Godin:

"Proseguirà la sua carriera in sicuramente trasmettendo i suoi valori, i suoi sforzi, il suo gioco e la sua gerarchia".

Classe 1986, Godin sarà annunciato dall'Inter nei prossimi giorni: uno dei difensori centrali più importanti degli ultimi anni ha scelto la casacca nerazzurra per proseguire la sua carriera, portando Spalletti, Conte, o chi siederà sulla panchina, ad avere una gustosa scelta tra De Vrik, Skriniar e il nuovo arrivato.

A Godin il compito di blindare la difesa e offrire una sostanziosa dose di goal decisivi per il bene della nuova era interista.