Calciomercato Inter, il Genoa forte su Pinamonti: chiusura a 18 milioni?

Il Genoa è pronto ad assicurarsi Andrea Pinamonti: l'attaccante classe '99, rientrato dal prestito al Frosinone, costerà circa 18 milioni di euro.

4 goal al Mondiale Under 20 dopo i 5 messi a segno in con la maglia del : Andrea Pinamonti, dopo qualche mese difficile, è tornato a far parlare di sè e adesso, conclusosi il prestito con i ciociari, è rientrato all' ma potrebbe partire presto per altri lidi.

Secondo quanto riportato da Sky, infatti,classe '99 e starebbe trattando con l'Inter l'acquisto del giocatore per. I nerazzurri puntano a concludere l'operazione entro il 30 giugno, prima che si chiuda la stagione sportiva 2018-2019.

Nodo dell'operazione è rappresentato anche dal tentativo dell'Inter di mantenere un informale diritto di "recompra" sul giocatore, pratica ormai non più permessa a livello formale.

I nerazzurri, intanto, stanno per definire il passaggio di Zinho Vanheusden allo Standard Liegi: l'Inter incasserà 12.5 milioni per la cessione del difensore, mentre Emmers - il quale sembrava destinato allo stesso club belga - per il momento non seguirà il compagno.