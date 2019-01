Calciomercato Inter, Gabigol verso il West Ham: serve il permesso di lavoro

L'attaccante brasiliano vuole lasciare l'Inter per firmare con il West Ham. Problemi burocratici mantengono però vivo un possibile ritorno in Brasile.

Con la maglia del Santos è riuscito a tornare sui livelli del passato che avevano convinto l'Inter a scommetere su di lui nell'estate del 2016. Gabriel Barbosa, noto a tutti come Gabigol, nell'ultima stagione in prestito in Brasile ha dimostrato infatti di essere un giocatore letale in zona goal, dove con le sue 18 reti in 35 gare è stato il vero trascinatore del Santos.

Cifre che gli hanno permesso di attirare le attenzioni del West Ham, club per il quale lo stesso Gabigol ha già espresso il proprio gradimento. Il brasiliano non ha infatti alcuna intenzione di rimanere all'Inter e una possibile avventura in Premier League già da gennaio pare essere un'idea che lo affascina da tempo.

Il desiderio di giocare per il West Ham e l'eventuale ok dell'Inter a lasciar partire l'attaccante però non bastano. Per giocare in Inghilterra è necessario infatti possedere un permesso di lavoro, cosa che al momento Gabigol non possiede.

Da superare dunque questo scoglio, dopo il quale, secondo 'Sky Sport', l'affare Gabigol-West Ham potrebbe facilmente diventare realtà.

Nel caso in cui invece l'ex Santos non dovesse riuscire a ottenere questo permesso, la pista che porta a un ennesimo ritorno in Brasile riprenderebbe sensibilmente quota, con il Flamengo in pole-position.