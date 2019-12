Calciomercato Inter, Gabigol verso il Flamengo: accordo di massima per l'80% del cartellino

Flamengo e Inter vicinissime all'accordo definitivo per il trasferimento di Gabigol: pronti 16 milioni di euro per l'80% del cartellino.

Dopo le imprese in Copa Libertadores il Flamengo stringe i tempi per l'acquisto definitivo di Gabigol, attualmente in prestito dall': con i nerazzurri il club brasiliano sta lavorando per trovare l'intesa definitiva del trasferimento.

Secondo quanto riferito da 'Uol Esporte', il Flamengo sarebbe vicinissimo alla fumata bianca per l'attaccante classe '96: un primo accordo di massima sarebbe infatti stato raggiunto a 16 milioni di euro per l'80% del cartellino.

La trattativa potrebbe subire una forte accelerata nei prossimi giorni, anche se sembra improbabile che possa essere finalizzata entro il 2019. Più probabile invece un ulteriore passo in avanti durante il mercato invernale: i nerazzurri si apprestano a fare cassa, Gabigol prosegue la sua positiva avventura in patria.