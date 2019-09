Calciomercato Inter, Gabigol sempre più verso il Flamengo: accordo a 18 milioni

Il Flamengo è pronto ad acquistare Gabigol dall'Inter a titolo definitivo: l'accordo sarà perfezionato a dicembre sulla base di 18 milioni di euro.

Gabigol è sempre meno nerazzuro e sempre più rubro-negro: la squadra più iconica di Rio de Janeiro è in procinto di acquistarne il cartellino dall' sulla base di un accordo da 18 milioni di euro, operazione che verrà poi perfezionata a Dicembre.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', la storia d’amore fra Gabigol e il Flamengo, quindi, prosegue a gonfie vele anche fuori dal campo, con questo accordo che sigillerà il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante scoperto da Zico in persona.

In quel di Rio, intanto, Gabigol sembra aver ritrovato quella magia che aveva convinto l’Inter a sborsare 30 milioni di euro per strapparlo al Santos e alla feroce concorrenza di mezza Europa. Nella sua storia Gabriel Barbosa ha sempre avuto due squadre del “destino”: il Santos e il Flamengo. È stato proprio contro il Santos, in una partitella di calcio a 5 che è stato notato da Zico, che lo ha poi fortemente voluto nella squadra che ha dato i natali a Pelé e Neymar, e che ha fatto crescere ed esordire l’attaccante brasiliano.

E il suo primo goal in maglia bianconera è arrivato proprio contro il Flamengo, la sua attuale squadra. Segni di un destino che sembrava scritto fin dal principio. L’ultimo episodio di questo suo personalissimo derby è avvenuto nell’ultima partita giocata da Gabigol, in cui ha realizzato un vero e proprio golazo scucchiaiando il portiere del Santos da fuori area. Un goal che ricorda quello di Totti a San Siro contro l’Inter, la terza squadra del suo destino.

La società milanese riesce quindi a cedere definitivamente il cartellino di Gabriel Barbosa, incassando una cifra che dà respiro alle casse nerazzurre, dopo un mercato che ha visto l’Inter protagonista per denaro speso e giocatori acquistati. Un’ottima operazione, perciò, per Marotta e il suo staff, anche se non sono riusciti a mettere la ciliegina con l’opzione sul più brillante dei prospetti del Flamengo: Lincoln, attaccante classe 2000, osservato speciale da parte degli scout dei più importanti club europei.