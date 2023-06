Sky - L'Inter affonda per Frattesi: incontro col Sassuolo

Cena tra Inter e Sassuolo: oggetto dell'incontro Davide Frattesi, per il quale i nerazzurri tentano di bruciare le rivali. Sullo sfondo Milinkovic.

Cena tra Inter e Sassuolo: oggetto dell'incontro Davide Frattesi, per il quale i nerazzurri tentano di bruciare la concorrenza. Lo riferisce 'Sky'.

La mezzala del Sassuolo sarebbe dunque il primo obiettivo di mercato per l'Inter, che si sarebbe mossa in anticipo per assicurarsi il giocatore e non scatenare un'asta al rialzo con Roma e Juventus, le altre squadre che fiutano l'affare.

I nerazzurri sono stati i più veloci, nonché i primi a muoversi concretamente e con decisione per il calciatore. Frattesi - 36 presenze e 7 goal nell'ultimo campionato - ha espresso il desiderio di voler restare in Italia per il suo prossimo step di crescita, la squadra di Inzaghi si è subito messa all'opera. Ciò che succederà si vedrà, ma intanto l'Inter è uscita allo scoperto.

Quello di Frattesi, inoltre, non è l'unico nome cerchiato in rosso sul taccuino di Marotta: insieme al centrocampista del Sassuolo, come riporta 'Sky', un altro profilo per cui l'Inter vorrebbe instaurare un serio dialogo è quello di Milinkovic-Savic, il 'sergente' della Lazio che Inzaghi ritroverebbe più che volentieri in nerazzurro.

Con Lotito per ora nessuna cena, ma Savic e Frattesi sono le due preferenze dell'Inter per il reparto nevralgico. Due nomi di alto profilo con cui puntellare il centrocampo vicecampione d'Europa.

Ma non solo centrocampo: l'Inter sta lavorando anche su altri tavoli e su altri reparti. È pronto il rinnovo di contratto, con ulteriori due anni, da far firmare a Stefan de Vrij, mentre si complica di più quello relavito a Edin Dzeko.