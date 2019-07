Calciomercato Inter, ripreso il cartellino di Radu: ma torna al Genoa in prestito

Dopo averlo ceduto al Genoa l'anno scorso, l'Inter ha ripreso il cartellino del portiere Ionut Radu. Rimarrà un altro anno in prestito al Grifone.

Porte girevoli per l'. In attesa di Barella, atteso alle visite mediche, il club nerazzurro ha ufficializzato un'altra operazione di mercato che riguarda il portiere Ionut Radu.

Dopo essere stato venduto a titolo definitivo al l'anno scorso, l'Inter ha riacquistato il portiere classe 1997 dalla società ligure.

Il cartellino è ora di proprietà dei nerazzurri, ma l'estremo difensore torna immediatamente in rossoblù in prestito per la prossima stagione.

Questo il comunicato del club nerazzurro.

"FC Internazionale Milano comunica di aver acquistato a titolo definitivo dal Genoa CFC Ionut Radu. Contestualmente il portiere viene ceduto in prestito annuale alla stessa società ligure".

Quest'anno il rumeno ha disputato una grande stagione a Genova, chiusa con 33 presenze e senza iniziarla con i gradi da titolare.

Con la primavera dell'Inter ha vinto un torneo di Viareggio e una Coppa primavera. Ha anche già esordito in prima squadra nel maggio 2016.