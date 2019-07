Calciomercato Inter, Emmers in Belgio: ufficiale il prestito al Waslaand-Beveren

L'Inter lascia partire il giovane belga Xian Emmers: il centrocampista è stato ceduto al Waasland-Beveren in prestito con diritto di riscatto.

In attesa di affondare per Romelu Lukaku e chiudere per Dzeko e Barella, l' pensa alle cessioni. Un altro giovane lascia ufficialmente i colori nerazzurri: Xian Emmers, diretto in .

Il centrocampista è tornato nel suo paese d'origine. Ufficiale il suo passaggio in prestito al Waasland-Beveren, società di massima divisione che lo scorso anno ha chiuso il campionato al penultimo posto, sfiorando la retrocessione.

Il club belga ha anche un diritto di riscatto da poter esercitare nella prossima estate. Per Emmers si tratta della prima esperienza fuori dall' come professionista.

Entrato nel settore giovanile dell'Inter nel 2015, il classe 1999 ha vinto due campionati Primavera e una Supercoppa. Ha trascorso l'ultimo anno in prestito alla , chiudendo con 20 presenze e un goal.