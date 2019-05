Calciomercato Inter, Dzeko resta caldissimo: la concorrenza del PSG non spaventa

L'Inter ha in mano Dzeko che piace anche al PSG, più difficile arrivare a Lukaku. In uscita c'è Icardi, Nainggolan invece resterà.

Il numero 9 dell' di Antonio Conte sarà Edin Dzeko. Il bosniaco d'altronde è da sempre un pallino del futuro allenatore nerazzurro che lo voleva già ai tempi del .

Allora però Dzeko decise di restare alla , mentre adesso il contratto in scadenza nel 2020 costringe i giallorossi a cedere un giocatore peraltro ormai considerato fuori dal progetto.

L'Inter insomma secondo 'La Gazzetta dello Sport' conta di chiudere l'acquisto di Dzeko prima del 30 giugno e resta in netto vantaggio sul PSG nononostate un sondaggio dei francesi, che lo vorrebbero per sostituire Cavani.

Al momento la domanda tra richiesta (20 milioni) e offerta (10-12) c'è ancora ma l'Inter conta di abbassarla magari inserendo nell'affare qualche giovane da girare alla Roma, come peraltro già fatto l'estate scorsa nell'affare Nainggolan.

Proprio Nainggolan dopo una prima stagione particolarmente travagliata dovrebbe comunque rimanere all'Inter anche per motivi di bilancio, dato che una sua cessione comporterebbe una quasi inevitabile minusvalenza.

Chi invece sembra ormai fuori dal progetto Inter è Icardi. L'argentino non rientrava nei piani di Spalletti e non rientrerebbe neanche in quelli di Conte. In caso di addio l'ex capitano preferirebbe trasferirsi alla oppure a Madrid ma su di lui potrebbe inserirsi anche il .

PSG che contende all'Inter pure Romelu Lukaku, altro attaccante molto stimato da Conte ma la cui valutazione è parecchio più alta rispetto a quella di Dzeko. Il nuovo numero 9 nerazzuro insomma arriverà da Roma.