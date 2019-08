Calciomercato Inter, Dimarco richiesto dal Torino: si lavora al prestito

Federico Dimarco interessa al Torino come esterno sinistro nel centrocampo a cinque di Mazzarri. L'Inter per ora prende tempo.

Il è impegnato nei play-off di : ha perso 3-2 l'andata contro il Wolverhamtpon e tra cinque giorni sarà se potrà giocare o no in Europa League. Anche da questo dipenderà il mercato granata degli ultimissimi giorni.

Il grande obiettivo del Torino è Simone Verdi, che però senza Europa League potrebbe essere molto complicato da raggiungere. C'è invece un altro nome che, secondo 'Tuttosport', è in cima alla lista dei desideri di Urbano Cairo come esterno sinistro: Federico Dimarco.

Fino a questo momento l' non lo ha voluto cedere, anzi, ieri ha ufficializzato di avergli consegnato la maglia numero 11. Fa comodo anche per la lista della , visto che è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e in estate è piaciuto ad Antonio Conte.

Il Torino ha chiesto all’Inter un prestito con diritto di riscatto per Federico Dimarco, a delle cifre ancora sconosciute. L’Inter ha preso tempo e se ne riparlerà probabilmente nei prossimi giorni.

In caso di eliminazione dall’Europa League, Cairo potrebbe anche decidere di non prendere un quarto terzino da aggiungere a De Silvestri, Ansaldi, Aina.