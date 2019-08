Calciomercato Inter, Dimarco resta in nerazzurro: sarà inserito nella lista Champions

Sembrava destinato a lasciare l'Inter, ma Federico Dimarco con ogni probabilità resterà in nerazzurro: Conte vuole inserirlo nella lista Champions.

In vista della chiusura del calciomercato estivo il prossimo 2 settembre, le 20 società di devono fare i conti in casa per valutare la presenza in rosa di eventuali esuberi da provare a cedere in queste settimane. In casa , a sorpresa, secondo quanto riporta stamane 'Il Corriere dello Sport', non farà le valigie il terzino sinistro Federico Dimarco.

Protagonista del 3° posto ai Mondiali Under 20 con la Nazionale azzurra nel 2017 e reduce dall'esperienza nella fase finale degli Europei Under 21 a giugno 2019, Dimarco, dopo un anno di esperienza in prestito al è destinato dunque a indossare la maglia nerazzurra nella stagione 2019/2020.

Antonio Conte vorrebbe inserire infatti il giocatore nella lista Champions che affronterà la fase a gironi. Questo perché il regolamento dell'UEFA prevede che ogni club abbia in lista almeno 4 giocatori cresciuti nelle Giovanili del Club, caratteristica che Dimarco possiede in pieno, essendo un prodotto delle Giovanili nerazzurre.

Anche per questo l'esterno classe 1997, che è stato impiegato da Conte più da tornante di destra nel 3-5-2 come alternativa a Candreva, farà parte con ogni probabilità della rosa dell'Inter per la stagione 2019/2020, nonostante i timidi interessamenti che si sono registrati nei suoi confronti da parte di e .