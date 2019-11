Calciomercato Inter, De Paul e Kouame le idee per accontentare Conte

L’Inter ha individuato in De Paul e Kouame due possibili rinforzi da prendere a gennaio. Sullo sfondo c’è anche Petagna.

La sessione di calciomercato invernale si avvicina e, con ogni probabilità, l’ sarà tra le società più attive. Antonio Conte, dopo la sconfitta patita contro il , ha parlato di una rosa troppo corta per poter affrontare al meglio tutte le competizioni e quindi si cercherà di accontentarlo prendendo un attaccante ed un centrocampista di qualità.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter, avendo già fatto grandi investimenti nel corso dell’estate, ha di fatto già sforato il suo budget, ma Marotta e Ausilio si stanno comunque guardando intorno alla ricerca di buone occasioni da sfruttare.

In questo momento i numi più caldi sono quelli di Rodrigo De Paul e Christian Kouame. Il tecnico nerazzurro vorrebbe in realtà anche un esterno, è non è un caso che da tempo si segua da vicino Darmian, per la società però al momento non è una priorità ed anzi si punta sulla crescita di Lazaro.

Conte punta ad una rosa rafforzata da elementi pronti e che conoscano già la e aveva individuato il profilo giusto in Vidal, per il però il cileno non è in vendita e comunque l’Inter non è disposta a fare investimenti importanti per giocatori ultra trentenni. Per questo motivo nelle ultime settimane le attenzioni si sono spostate su De Paul, un profilo che garantirebbe qualità al centrocampo che gode della stima dello stesso Conte e di Javier Zanetti. L’operazione si presenta come non semplice, visto che l’argentino ha recentemente rinnovato con l’ e la valutazione del suo cartellino si aggira sui 35 milioni di euro, troppi per i nerazzurri. Una possibilità sarebbe quella di provare ad intavolare una trattativa che preveda un prestito con obbligo di riscatto.

L'articolo prosegue qui sotto

Sempre per il centrocampo, Castrovilli della è inarrivabile, mentre Matic non esalta il tecnico.

Tra le idee dell’Inter per l’attacco c’è Kouame del , per il quale si potrebbe, visti anche gli ottimi rapporti con Preziosi, si potrebbe pensare ad uno scambio, magari con Politano.

Qualora invece si volesse puntare su un elemento forte fisicamente e in grado di vestire i panni di vice-Lukaku, si potrebbe virare su Petagna, ma non è detto che la , considerata anche la non serena posizione in classifica, sia disposta a lasciar partire il suo centravanti.