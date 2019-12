Calciomercato Inter, Darmian alternativa low cost a Marcos Alonso

L'Inter ha bisogno di un laterale che possa ricoprire tutto il campo, soprattutto a sinistra. Marcos Alonso la preferenza, Darmian l'alternativa.

Dopo i continui e persistenti problemi fisici di Asamoah e le prestazioni non esaltanti di Biraghi, Antonio Conte a gennaio avrà bisogno, anche abbastanza impellente, di un nuovo laterale mancino. E l' sta lavorando per accontentarlo.

Tutti gli indizi e le preferenze del club nerazzurro portano a Marcos Alonso, laterale del che in questa stagione non sta trovando spazio con Franck Lampard. Al Chelsea lo aveva voluto proprio Antonio Conte, perché si sposa perfettamente con il suo modulo ed inoltre conosce molto bene la .

Secondo 'Il Corriere dello Sport', continua ad essere lo spagnolo il preferito di Antonio Conte ma il Chelsea al momento non ha aperto a nessun tipo di prestito e per il suo cartellino chiede 30 milioni di euro, non di meno. Condizioni che all'Inter, attualmente, non vanno bene.

Ecco perché in Serie A si riapre la pista di Matteo Darmian come possibile alternativa low cost. Può giocare su entrambe le fasce, a sta giocando con continuità e conosce Antonio Conte dai tempi della Nazionale.

Come contropartita potrebbe essere 'usato' Federico Dimarco, che l'anno scorso ha ben figurato al Parma.

Faggiano, il direttore sportivo del Parma, non vorrebbe però privarsi a gennaio di un pezzo importante della rosa. Così come lo stesso discorso vale per Kulusevski, altro obiettivo nerazzurro blindato dai crociati nel mese di gennaio.