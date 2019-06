Calciomercato Inter, Conte sogna Eriksen: il danese costa circa 70 milioni

Dopo le dichiarazioni che sapevano di addio al Tottenham, Eriksen finisce in orbita Inter. Il suo contratto scade tra un anno.

Soltanto ieri Christian Eriksen ha aperto ad un addio al Tottenham dopo sei anni trascorsi negli Spurs. Non sono state frasi dettate dal caso, ma una situazione manifestata soltanto ieri, che si protrae da settimane.

Sul giocatore danese c'è infatti da tempo il , che però non ha chiuso, anche perché impegnato in situazioni più grandi come l'acquisto di Hazard. E proprio su questo stallo, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', si inserisce l'.

La società nerazzurra vuole regalare un colpo di grande spessore ad Antonio Conte. Un centrocampista tecnico, capace di inserirsi in area, di tirare da lontano e con grande esperienza europea. Il profilo risponde perfettamente alle caratteristiche di Eriksen.

Ma scendiamo nei dettagli della possibile trattativa con il . Sulla valutazione del cartellino non può non incidere la scadenza del contratto, tra 12 mesi: 60, 70 milioni di euro dovrebbe essere una cifra buona per far crollare il muro del club inglese e lasciare partire il giocatore. Anche perché a gennaio poi c'è il serio rischio di perderlo a costo zero.

L’Inter pensa di avere le carte giuste per entrare in corsa. I vertici nerazzurri al momento stanno studiando il colpo in tutti i dettagli, per poi agire concretamente sapendo già quali 'tasti' toccare.