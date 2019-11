Calciomercato Inter, Conte sogna Allan: a gennaio De Paul è il nome caldo

Si avvicina il mercato invernale e Conte ha le idee chiare: il top per la mediana dell'Inter sarebbe Allan, ma a gennaio è più possibile De Paul.

Manca solo un mese e mezzo al mercato di riparazione di gennaio e Antonio Conte ha le idee chiare per rinforzare la sua : il focus degli uomini di mercato nerazzurri deve essere il centrocampo e il nome che più intriga il tecnico salentino è quello di Allan.

Il mediano brasiliano sta vivendo un momento di rottura con il ed i suoi tifosi dopo gli eventi delle ultime settimane: lo sfogo social della moglie di Allan ha esternato il malumore che sta vivendo l'ex mediano dell' sotto al Vesuvio. Nonostante ciò arrivare ad Allan a gennaio è una missione quasi impossibile per Marotta e soci. Ecco perché la candidatura più credibile per rinforzare il centrocampo dell'Inter a gennaio è quella di Rodrigo De Paul, come riporta il 'Corriere dello Sport'.

Il numero 10 dell'Udinese, dopo aver dimostrato di essere in grado di eccellere con la maglia dell' , ha voglia di misurarsi con una piazza più ambiziosa anche per quanto riguarda la sua squadra di club. E Antonio Conte è una garanzia in quanto ad ambizione e la vittoria ce l'ha scolpita nel dna. L'argentino non è, però, l'unico nome sul taccuino di Marotta: ai nerazzurri piace molto anche il profilo di Kulusevski che rimane un osservato speciale.

Anche Castrovilli intriga molto la squadra meneghina, ma è difficile immaginare che la possa privarsi presto del centrocampista azzurro. E allora rimane proprio De Paul l'operazione più semplice da intavolare per rinforzare l'Inter a gennaio: ecco perché degli osservatori nerazzurri hanno seguito il giocatore dell'Udinese anche nelle amichevoli dell'Albiceleste.