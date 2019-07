Calciomercato Inter, Conte 'smuove' Dzeko: Roma ammorbidita

Lo sfogo di Antonio Conte ha dato i frutti sperati: Edin Dzeko è più vicino all'Inter, affare verso la fumata bianca. Romelu Lukaku resta complicato.

Parole chiare e allo stesso tempo forti che hanno creato l'allarme in casa : la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match con il ha avuto l'effetto di creare un mini-terremoto, amplificando le scosse di mercato relative agli affari in corso d'opera.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il tecnico si è lamentato della penuria di attaccanti a disposizione per affrontare impegni contro avversari prestigiosi: senza Icardi (con il quale c'è stato un confronto a Lugano) che è rimasto a Milano e con Politano infortunato (Lautaro è ancora in vacanza dopo le fatiche della Copa America), i soli Esposito e Longo con l'aggiunta di Colidio e Vergani non possono far dormire sogni tranquilli in una competizione come la International Champions Cup, mal digerita dal salentino.

Per sbollire gli animi, Conte ha cenato assieme ai dirigenti presenti a Singapore: un incontro utile per chiarirsi e confermare gli obiettivi, mai come oggi da raggiungere a ogni costo.

L'articolo prosegue qui sotto

A tal proposito è da registrare un'accelerata sul fronte Dzeko: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la è meno rigida sulla richiesta di 20 milioni. I nerazzurri ne offrono 12 e non è da escludere che alla fine della prossima settimana, dopo il viaggio a Nanchino di Marotta e Ausilio, arrivi la tanto attesa fumata bianca. Conte avrebbe così a disposizione il bosniaco per la gara di Macao contro il .

E Lukaku? L'Inter aspetta una risposta per l'offerta di 65 milioni con pagamento dilazionato, consapevole che il Manchester United è un osso duro con cui trattare. Intanto il belga non scenderà in campo contro i meneghini, ulteriore indizio che però da solo non basta.

Tra le alternative c'è Rafael Leão che il valuta 40 milioni: sul ragazzo sono vigili anche e . Rebic non convince al 100%, Cavani non è per ora una pista calda.