Calciomercato Inter: Dzeko vicino, muro United per Lukaku

Lo sfogo di Conte ha dato i frutti sperati: Dzeko è più vicino all'Inter, affare verso la fumata bianca. Lo United ha rifiutato l'offerta per Lukaku.

Parole chiare e allo stesso tempo forti che hanno creato l'allarme in casa : la conferenza di Antonio Conte alla vigilia del match con il ha avuto l'effetto di creare un mini-terremoto, amplificando le scosse di mercato relative agli affari in corso d'opera.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Il tecnico si è lamentato della penuria di attaccanti a disposizione per affrontare impegni contro avversari prestigiosi: senza Icardi (con il quale c'è stato un confronto a Lugano) che è rimasto a Milano e con Politano infortunato (Lautaro è ancora in vacanza dopo le fatiche della Copa America), i soli Esposito e Longo con l'aggiunta di Colidio e Vergani non possono far dormire sogni tranquilli in una competizione come la International Champions Cup, mal digerita dal salentino.

Per sbollire gli animi, Conte ha cenato assieme ai dirigenti presenti a Singapore: un incontro utile per chiarirsi e confermare gli obiettivi, mai come oggi da raggiungere a ogni costo.

L'articolo prosegue qui sotto

A tal proposito è da registrare un'accelerata sul fronte Dzeko: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la è meno rigida sulla richiesta di 20 milioni. I nerazzurri ne offrono 12 e non è da escludere che alla fine della prossima settimana, dopo il viaggio a Nanchino di Marotta e Ausilio, arrivi la tanto attesa fumata bianca. Conte avrebbe così a disposizione il bosniaco per la gara di Macao contro il .

E Lukaku? Secondo la 'BBC' l'Inter ha ricevuto la risposta per l'offerta da 53,9 milioni di sterline (pari a 60 milioni di euro): esito negativo, con i 'Red Devils' che non si smuovono dai 75 milioni di sterline (poco più di 83 milioni di euro) richiesti in precedenza.

Tra le alternative c'è Rafael Leão che il valuta 40 milioni: sul ragazzo sono vigili anche e . Rebic non convince al 100%, Cavani non è per ora una pista calda.