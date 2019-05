Calciomercato Inter: Chiesa o Pepè il grande colpo, super ingaggio per Godin

L'Inter vuole piazzare un grande colpo, gli obiettivi sono Chiesa o Pepé. Godin ha firmato per tre anni: ingaggio da quasi 7 milioni a stagione.

In attesa di capire chi sarà l'allenatore della prossima stagione tra Spalletti e Conte , l' prepara le mosse sul calciomercato dove piazzerà sicuramente un grande colpo.

Gli obiettivi in tal senso secondo 'Il Corriere dello Sport' sono due: uno come risaputo è Federico Chiesa , l'altro invece è la rivelazione Pepé che gioca nel .

Nel caso di Chiesa, giocatore che sarebbe gradito sia a Spalletti che a Conte, c'è da battere la forte concorrenza della e i nerazzurri sarebbero pronti ad offrire anche una contropartita tecnica gradita alla .

Pepé invece lascerà quasi certamente Lille ma pure in questo caso l'Inter dovrà guardarsi dalla concorrenza: l'avversario più temibile sarebbe il .

L'Inter intanto ha definitivamente messo nero su bianco l'accordo che porterà Diego Godin a Milano dove il difensore, 33 anni e in arrivo dall' a parametro zero, secondo 'La Gazzetta dello Sport' guadagnerà fino a 6,75 milioni di euro netti a stagione. Quasi due in più di quanto percepisce attualmente.

In realtà nelle ultime settimane l'Atletico Madrid avrebbe offerto a Godin un biennale da 7 milioni a stagione ma l'uruguaiano aveva già dato la sua parola all'Inter che, peraltro, ha accettato la richiesta di un triennale. Godin prenderà il posto di Miranda che potrebbe tornare in per giocare nel San Paolo.

Le altre mosse dell'Inter dipenderanno dal nome del prossimo allenatore. L'unica certezza, ad oggi, è che Icardi difficilmente farà parte della nuova Inter dato che pure Conte darebbe il via libera alla sua cessione e lo sostituirebbe volentieri con uno tra Lukaku e Dzeko.