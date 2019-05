Calciomercato Inter: Chiesa il primo regalo per Conte, ma solo in caso di Champions

Federico Chiesa può essere il primo regalo dell'Inter ad Antonio Conte. Il classe 1997 costa però 70 milioni e arriverà solo in caso di Champions.

Per l'inizio ufficiale dell'era Antonio Conte in casa manca ormai solo la firma sul contratto. Per la costruzione della squadra, però, manca qualcosa in più: la qualificazione in Champions, responsabilità di Luciano Spalletti.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo la 'Gazzetta dello Sport' il posto in top four avrebbe forti condizionamenti sulle strategie di mercato del club nerazzurro. Non su Conte, che arriverebbe anche in caso di , ma si potrebbe trovare tra le mani una formazione ben più rimaneggiata di quella che ha in mente.

L'obiettivo numero uno con la qualificazione in in tasca diventerebbe Federico Chiesa. Il costo del cartellino molto elevato lo renderebbe irraggiungibile senza i soldi che porterebbe un posto nella massima competizione europea: la chiede infatti 70 milioni.

Antonio Conte vorrebbe però il giocatore a Milano per il suo talento e per la sua duttilità nel ricoprire ogni ruolo sulla fascia destra: sia da ala in un 4-3-3, sia esterno in un 4-4-2, ma anche da quinto di centrocampo nel 3-5-2. Tutte alternative che Conte potrebbe sperimentare.

Sul giocatore sembra forte anche l'interesse della , ma i nerazzurri vogliono fare sul serio e potrebbero inserire anche delle contropartite tecniche per abbassare la cifra. Uno di questi potrebbe essere Gagliardini, il quale verrebbe susseguentemente rimpiazzato da un altro giovane italiano.

L'articolo prosegue qui sotto

Sono due i profili che piacciono ad Ausilio, quello di Lorenzo Pellegrini e Nicolò Barella. Il classe 1996 della costerebbe 30 milioni, il cagliaritano invece almeno una ventina in più. Il prezzo giocherebbe a favore dell'ex , così come la possibilità di dare ai giallorossi Radu.

Per l'attacco restano invece in piedi i nomi di Edin Dzeko e di Romelu Lukaku in caso di cessione di Mauro Icardi. In questo caso la differenza di costo è abissale: la richiesta per il bosniaco è sui 20 milioni, mentre il belga ne vale quasi il triplo. E quest'ultimo, così come Chiesa, potrebbe arrivare solo in caso di Champions League.

Nel caso in cui l'Inter dovesse chiudere fuori dalla top four, si aprirebbero scenari diversi. Secondo il 'Corriere dello Sport' diventerebbe un obiettivo Mateo Kovacic, che potrebbe tornare a Milano in prestito, così come Matteo Darmian, soluzione low cost sulla fascia destra.