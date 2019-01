Calciomercato Inter, Cedric Soares è il vero obiettivo per la difesa

L'Inter starebbe provando a chiudere con il Southampton per Cedric Soares: l'affare potrebbe essere definito già nei prossimi giorni.

Nuovo obiettivo di mercato in casa Inter. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport' i nerazzurri sono interessati a Cedric Soares, terzino classe '91 del Southampton che potrebbe tornare molto utile a Luciano Spalletti.

In questa stagione il portoghese ha collezionato 18 presenze in Premier League, imprezziosite da un goal e due assist. Dopo aver sondato nei giorni scorsi la pista che porta a Matteo Darmian, la scelta dell'Inter potrebbe ora ricadere sul difensore dei Saints.

La trattativa per Soares pare infatti già essere entrata nel vivo, con le parti in causa che nei prossimi giorni potrebbero già giungere a un accordo per permettere al giocatore di sbarcare a Milano già a gennaio.