Calciomercato Inter, Carrasco nelle mire dell'Arsenal: mollato Perisic

L'Arsenal molla Perisic dopo il muro dell'Inter e vira su Carrasco, già cercato a inizio mercato: ora i Gunners sono concorrenti dell'Inter.

Intrecci di mercato sull'asse tra Inter e Arsenal mentre la scadenza della sessione invernale si avvicina sempre di più. I nomi al centro sarebbero quelli di Ivan Perisic e Yannick Ferreira Carrasco, il primo in uscita dall'Inter che però starebbe facendo muro nei confronti dei Gunners, il secondo conteso proprio da nerazzurri e londinesi.

Secondo 'Sky Sport' gli inglesi starebbero rinunciando in via definitiva a Ivan Perisic. Come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', il croato avrebbe ricevuto una proposta di ingaggio da 7 milioni di euro più bonus a stagione, ma l'Inter starebbe rifiutando di trattare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, come sarebbe stato proposto dall'Arsenal.

Unai Emery a inizio mercato aveva già annunciato che il club non avrebbe potuto spendere a gennaio, ma soltanto a giugno. L'Inter, dal canto suo, vorrebbe cedere Perisic soltanto a titolo definitivo. Come annunciato da Piero Ausilio nella serata di ieri a una cena dell'Adise, l'ex Dortmund e Wolfsburg andrà recuperato da Spalletti, non essendo arrivate offerte concrete.

L'Arsenal avrebbe così deciso di virare su Yannick Ferreira Carrasco, che fino a pochi giorni fa era seguito con grande interesse anche dall'Inter. I Gunners, secondo 'Sky Sport', avevano già contattato il giocatore a inizio mercato e ora potrebbero affondare per riportare l'esterno belga del Dalian Yifang in Europa dopo soltanto un anno.

Per Carrasco l'Inter aveva provato a imbastire uno scambio con Candreva, ma non si è arrivati a un accordo con il club cinese e con i giocatori. Il belga potrebbe invece accettare una proposta dell'Arsenal. Gli inglesi potrebbero anche sostenere l'ingaggio di 10 milioni all'anno che attualmente l'ex Monaco e Atlético percepisce in Cina.

Nelle ultime ore di mercato l'Arsenal potrebbe chiudere anche per Denis Suarez, che secondo il 'Mundo Deportivo' andrà in prestito con diritto di riscatto a Londra dopo aver rinnovato col Barcellona fino al 2021. Il mercato dell'Inter potrebbe invece chiudersi, dopo le conferme delle permanenze di Candreva e Perisic.