Calciomercato Inter, Carrasco e De Paul da subito: possono uscire Perisic e Candreva

L'Inter può rivoluzionare il reparto d'attacco nell'ultima settimana di calciomercato: Carrasco e De Paul possono arrivare, out Perisic e Candreva.

L'ultima settimana di calciomercato può portare aria di rivoluzione sugli esterni d'attacco in casa Inter. Secondo 'Sky Sport' i nerazzurri si stanno muovendo per cambiare le pedine a disposizione di Luciano Spalletti e il domino comprende quattro giocatori: Antonio Candreva e Ivan Perisic in uscita, Yannick Ferreira Carrasco e Rodrigo De Paul in entrata.

L'asse con la Cina e con il Dalian Yifang, squadra cinese in cui gioca l'esterno belga ex Monaco e Atlético Madrid, potrebbe coinvolgere oltre a Carrasco anche Antonio Candreva. L'ex Lazio potrebbe lasciare l'Inter come ammesso anche dal suo agente nei giorni scorsi e potrebbe entrare nell'operazione per Carrasco.

Il classe 1993 è volato in Cina nel febbraio scorso e ha chiuso la stagione con 7 goal e 9 assist. Ora però la possibilità dei ritorno in Europa potrebbe prendere forma: su di lui si era manifestato anche l'interesse del Milan negli scorsi giorni. L'Inter però in questo derby di mercato potrebbe giocarsi la carta Candreva.

L'uscita del numero 87 nerazzurro potrebbe però essere legata anche a quella eventuale di Ivan Perisic, su cui l'Arsenal sarebbe piombato nei giorni scorsi. L'Inter avrebbe ricevuto un'offerta da 5 milioni di prestito più 40 per il diritto riscatto, ma la volontà di Ausilio sarebbe quella di cedere il croato solo a titolo definitivo. I Gunners, per ammissione di Emery, non hanno la disponibilità economica per fare operazioni diverse dai prestiti.

Se dovesse essere raggiunto un accordo, l'Inter potrebbe anticipare l'arrivo di Rodrigo De Paul: un incontro fissato per lunedì potrebbe essere decisivo per chiudere l'arrivo dell'argentino dell'Udinese a San Siro per il prossimo giugno. Potrebbe però essere anticipato il suo arrivo in caso di partenza di Perisic.

Su De Paul sarebbe forte anche l'interesse del Napoli, che avrebbe presentato un'offerta da 30 milioni di euro più il prestito di Younes, che non avrebbe però convinto il giocatore, già deciso a vestire il nerazzurro.