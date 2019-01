Calciomercato Inter, Candreva proposto al Fenerbahçe: i turchi ci pensano

Il centrocampista dell'Inter, Antonio Candreva, è stato proposto dal suo agente al Fenerbahçe. In nerazzurro l'ex Lazio non trova più spazio.

Possibile futuro in Turchia per Antonio Candreva. Secondo quanto riportato da 'Fanatik', il centrocampista dell'Inter sarebbe stato proposto dal proprio agente al Fenerbahçe. Il poco spazio ottenuto dall'ex Lazio in questa stagione lo avrebbe infatti spinto a cercare un nuovo club nel quale ritrovare il campo con continuità.

Attualmente al penultimo posto della Super Lig turca, il Fenerbahçe starebbe valutando l'acquisto del giocatore per questa finestra di calciomercato di gennaio. A 31 anni Candreva potrebbe dunque ripartire dalla Turchia. Anche il West Ham pare interessato.