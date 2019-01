Calciomercato Inter, Brazao come Julio Cesar: prima al Chievo, poi nerazzurro

Incontro tra Chievo e Inter per chiudere l'arrivo in Italia del giovane portiere Brazao, classe 2000 in forza al Flamengo.

Bira ceduto dal Chievo. Kiyine possibile addio ai gialloblù in estate. Ma la formazione clivense non ha la minima intenzione di vendere e basta. Ora passa all'attacco, o per meglio dire alla porta. Nel mirino del team veneto c'è infatti Gabriel Brazao, classe 2000 del Flamengo. Probabile arrivo in Serie A grazie all'Inter.

Come evidenzia Sky Sport, infatti, c'è stato un incontro in giornata tra Inter e Chievo per portare in Italia Brazao. Il summit tra i dirigenti gialloblù e nerazzurri si è svolto proprio presso la sede del club meneghino, per un affare che si aggira attorno al milione di euro.

Il passato fa ben sperare i tifosi dell'Inter, considerando che il giocatore arriverebbe in Serie A per vestire la maglia del Chievo e solo successivamente quella nerazzurra. Un percorso già fatto in passato da Julio Cesar, portiere del Triplete e idolo assoluto per tre generazioni di tifosi.

Eletto miglior portiere del Mondiale Under 17 nell'ultimo torneo internazionale vinto dall'Inghilterra, Brazao è alto un metro e 91 e milita nel Cruzeiro. In quell'occasione arrivò terzo insieme al suo Brasile, dimostrando di essere un ragazzo prodigio, pronto per il grande salto tra i professionisti.

Brazao ha però giocato fin qui solo con la seconda squadra, giovanile, del Cruzeiro e potrebbe lasciare il Brasile senza passare prima dal team principale. Del resto deve compiere ancora 19 anni e a parte qualche clamorosa eccezione, vedi Donnarumma, alla sua età la Primavera è l'unica realtà.