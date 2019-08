Calciomercato Inter, Biraghi per Dalbert: passi avanti per lo scambio

Dalbert verso la Fiorentina e non in Ligue 1, Biraghi all'Inter: manca solo l'ok del giocatore brasiliano per i due trasferimenti.

E' una che lavora a più non posso in queste ultime ore: dopo l'arrivo ufficiale di Ribery che ha scatenato la piazza viola, ora a Firenze può sbarcare anche Dalbert, pronto a prendersi un posto da titolare con Montella e provare ad essere la sorpresa del campionato.

Secondo Sky Sport, infatti, l' ha l'accordo con la Fiorentina per lo scambio Biraghi-Dalbert. Come noto il terzino italiano è rimasto in panchina per la gara di Coppa contro il Monza, vista la trattativa con in nerazzurri ufficializzata anche dallo stesso Antognoni.

Dopo i primi approcci della scorsa settimana, ora lo scambio può veramente andare in porto. Resta da capire la posizione di Dalbert, ma davanti al sì del giocatore nerazzurro il passaggio a Firenze sarebbe questione di giorni, così come quello di Biraghi all'Inter.

Quest'ultimo è stato chiesto a gran voce da Conte, deciso a schierarlo esterno di centrocampo nel suo 3-5-2 dopo le ottime prestazioni con la Fiorentina e la Nazionale azzurra di Mancini, nella quale è anche riuscito ad andare a segno contro la , risultando decisivo.

Dalbert è invece ancora un'incognita in , ma in un'ambiente entusiasta come Firenze grazie all'arrivo di Ribery, l'ex potrebbe rappresentare un'arma in più importante a disposizione di Montella.

Si allontana così il ritorno di Dalbert in , visto che il suo ex Nizza non può offrire le stesse condizioni contrattuali di una Fiorentina decisa a dimenticare al più presto la triste ultima stagione di Serie A.