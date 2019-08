Calciomercato Inter, Biraghi al posto di Dalbert: Marotta vuole uno spogliatoio italiano

L'Inter lavora per riportare in nerazzurro Biraghi, terzino della Fiorentina e prodotto del vivaio. Tra le alternative c'è Kurzawa del PSG.

Internazionale di nome ma sempre più italiana di fatto. L'arrivo di Beppe Marotta e Antonio Conte, infatti, sembra aver cambiato la tradizionale politica nerazzurra sul calciomercato.

Dopo aver già acquistato Stefano Sensi e Nicolò Barella, l' adesso secondo 'Tuttosport' sta cercando di riportare a Milano anche Cristiano Biraghi e per farlo sarebbe disposta a sacrificare Dalbert.

Le ragioni sono sostanzialmente due: Biraghi consentirebbe all'Inter di avere un giocatore in più nella lista Champions in quanto verrebbe inserito tra i prodotti del vivaio, inoltre il suo arrivo permetterebbe ai nerazzurri di 'italianizzare' ulteriormente lo spogliatoio.

Dalbert d'altronde piace molto alla , ma al momento il brasiliano non è convinto di trasferirsi in viola e piuttosto in caso di addio all'Inter preferirebbe tornare in dove aveva fatto molto bene col .

Attualmente nella rosa dell'Inter sono già presenti ben undici giocatori italiani più Dimarco, che però sembra destinato a partire: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, D’Ambrosio, Gagliardini, Barella, Sensi, Candreva, Politano ed Esposito. Per trovare uno spogliatoio così tricolore tra i nerazzurri bisogna tornare alla stagione 2002/03 con Hector Cuper in panchina.

Oltre a Biraghi, comunque, l'Inter valuta anche altri terzini sinistri come Kurzawa del . Il terzino francese attualmente ha il contratto in scadenza nel 2020, è chiuso da Bernat e per 10 milioni potrebbe partire.

Più difficile invece arrivare a Kostic, sogno neppure troppo nascosto dell'Inter per la fascia mancina ma che l' valuta almeno 30 milioni di euro. L'ultimo nome sulla lista è quello di Gosens ma in questo caso c'è da fare i conti con le resistenze dell' che in vista del debutto in difficilmente lo lascerà andare via.