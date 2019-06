Calciomercato Inter, Bergomi svela: "Perisic resta, sarà difesa a tre"

Sta per nascere la nuova di Antonio Conte e in attesa delle prossime mosse sul mercato Beppe Bergomi svela alcune indicazioni fornite dal nuovo allenatore, che punterà sulla difesa a tre.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', l'ex capitano nerazzurro racconta le indiscrezioni avute dall'ambiente interista. Il primo passo sarà quello di blindare Ivan Perisic, rifiutando dunque le offerte provenienti dal mercato:

Si tenterà di recuperare pienamente alcuni giocatori che nella passata stagione hanno avuto meno spazio, ma che con il nuovo modulo potrebbero risultare utili:

"Da quello che so a Conte piacciono molto anche giocatori come Vecino e Gagliardini, vuole contare su entrambi per fisicità e capacità di inserirsi, difficilmente andranno via. C’è di più: sarà recuperato il tanto bistrattato Candreva che tornerà utile all’Inter di Conte, un suo estimatore".