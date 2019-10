Calciomercato Inter, il Bayern Monaco blinda Muller: "Resta importante per noi"

Non sarà Thomas Muller il rinforzo offensivo di gennaio per l' di Antonio Conte, che cerca una nuova pedina sulla scia del grave infortunio subito da Sanchez. Il ha infatti spento sul nascere le voci riguardanti una possibile cessione dell'attaccante tedesco.

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Salihamidzic ha ribadito la posizione del club su Muller:

"Questa è una storia che volete scrivere voi. Abbiamo due giocatori fuori per mesi e mi state dicendo di venderne un altro. Non c'è nessun motivo per farlo".

Anche Karl-Heinz Rummenigge ha escluso l'ipotesi di una cessione dell'attaccante, facendo seguito all'interesse mostrato da Inter e :

Il giocatore aveva manifestato il suo malumore dopo aver iniziato la stagione in panchina:

"Se lo staff tecnico mi vedrà come un sostituto in futuro dovrà pensare alla mia situazione. Sono troppo ambizioso per non farlo".