Calciomercato Inter, Barella vicinissimo: soldi e due giovani al Cagliari

L'Inter ha raggiunto un accordo di massima col Cagliari per Barella, ai sardi più di 30 milioni di euro e due giovani. Bloccato anche Dzeko.

Antonio Conte, come anticipato qualche giorno fa, è stato chiaro: la sua ha bisogno di muscoli a centrocampo. Ecco perchè Marotta non ha perso tempo e secondo 'Tuttosport' avrebbe già pronto il primo regalo per il suo nuovo allenatore.

I nerazzurri infatti avrebbero raggiunto un accordo di massima per Nicolò Barella, giocatore seguito in realtà già da mesi ma per il quale ora Marotta avrebbe affondato il colpo con l'ok di Conte.

L'Inter per avere Barella verserà al circa 33 milioni di euro cash più due giovani Primavera da scegliere tra Pompetti, Gavioli e il bomber Colidio, mentre i nerazzurri non vogliono cedere Eposito per evitare il rischio di un caso Zaniolo-bis. La valutazione complessiva quindi si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro.

Barella è già stato definito il 'Nainggolan italiano' e col centrocampista belga, suo futuro compagno all'Inter, condivide anche il procuratore Alessandro Beltrami. Ieri il presidente sardo Giulini, intervistato da 'Sky', d'altronde ha praticamente anticipato l'imminente cessione di Barella.

"Ricordo la prima volta che l’ho visto in allenamento fra i ragazzi, la mattina dopo firmava il primo contratto perché se l’avesse visto un club straniero ce lo avrebbe soffiato subito. Questa potrebbe essere l’estate in cui fa il grande salto".

L'Inter però non si ferma solo a Barella ma, sempre secondo 'Tuttosport', avrebbe bloccato anche Dzeko che è da sempre un altro pallino di Conte. In questo caso l'operazione sarà low cost, anche perché i nerazzurri vorebbero investire il ricavato della cessione di Icardi su Federico Chiesa, mentre il bosniaco ha un solo anno di contratto con la che dunque non potrà tirare troppo la corda.

Entro la settimana intanto l'Inter dovrebbe ufficializzare l'esonero di Spalletti e la nomina di Conte, che potrebbe essere presentato come nuovo allenatore addirittura prima della finale di Champions. Lo staff di Conte sarà composto da: Cristian Stellini, Paolo Vanoli, Gianluca Conte (fratello del tecnico), Costantino Coratti (preparatore atletico), Tiberio Ancora (nutrizionista) e Julio Tours.