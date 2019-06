Calciomercato Inter, Barella prende tempo: "Lasciatemi tranquillo"

Nicolò Barella non pensa alle voci di mercato nonostante l'accostamento all'Inter: "Sono concentrato sull'Europeo Under 21".

Il suo trasferimento all' è sempre più vicino, ma Nicolò Barella non vuole distrazioni in vista dell'importante Europeo Under 21 con la maglia dell' . Il centrocampista italiano ha chiesto di essere lasciato tranquillo alla vigilia della sfida con i pari età della .

Intervenuto in conferenza stampa, Barella non vuole parlare del proprio futuro:

"E' un'occasione troppo importante per pensare ad altro. Vogliamo arrivare più avanti possibile, ho già avvisato tutti di lasciarmi tranquillo".

Subito big match per l'Italia di Di Biagio, che affronta una delle favorite alla vittoria finale nel primo match del girone A:

"La cosa più importante è il gruppo, noi porteremo un po' più di esperienza, anche grazie alla fiducia che ci hanno dato Di Biagio e Mancini. Ci conosciamo da tanto tempo e questa volta vogliamo vincere il titolo. Il nostro calcio sta crescendo, abbiamo molta più fiducia".

Nel frattempo l'Inter ha già proposto al una prima offerta da 35 milioni più 5 di bonus: i rossoblù continuano a chiedere almeno 50 milioni per il proprio talento, ma la sensazione è che l'accordo possa essere raggiunto a metà strada.