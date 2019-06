Calciomercato Inter, Barella costa 50 milioni: il Cagliari chiede anche Eder

Primo contatto tra Inter e Cagliari per la cessione di Nicolò Barella: i nerazzurri offrono 35 milioni più 15 di bonus, i sardi chiedono anche Eder.

Sono ore di mercato molto calde in casa , che dopo l'arrivo di Antonio Conte tiene in piedi diverse trattative in uscita e in entrata. Primo contatto con il per Nicolò Barella, grande obiettivo per il centrocampo.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', le due società hanno discusso le cifre dell'operazione: il Cagliari fissa il prezzo del giocatore azzurro a 50 milioni di euro, mentre i nerazzurri propongono una soluzione con 35 milioni di euro più 15 di bonus.

Il club sardo avrebbe chiesto anche l'inserimento di Eder nella trattativa: l'attaccante classe '86 è attualmente in nel Jiangsu Suning, club della stessa proprietà nerazzurra.

I contatti tra le due società andranno avanti nei prossimi giorni, ma filtrano sensazioni positive sulla buona riuscita dell'operazione. Conte potrebbe avere a breve il suo nuovo centrocampista.