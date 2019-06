Calciomercato Inter, Ausilio osserva da vicino Sessegnon: concorrenza spietata

Ausilio era a Cesena per guardare dal vivo Ryan Sessegnon in Inghilterra-Francia Under 21. Sul giocatore del Fulham è in vantaggio il Tottenham.

L' non perde tempo e Piero Ausilio coglie al volo l'occasione dell'Europeo Under 21 in per osservare da vicino qualche giocatore. Ieri a Cesena hanno giocato l' e la Under 21.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il direttore sportivo dell'Inter era llo stadio Manuzzi per guardare dal vivo Ryan Sessegnon. Esterno offensivo inglese, attualmente in forza al , classe 2000. Giovanissimo ma già con tanta esperienza per la sua età.

Nell'ipotetico 3-5-2 di Antonio Conte, Sessegnon sarebbe perfetto per il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, visto che il classe 2000 ha giocato sempre da terzino fino ad un paio di anni fa.

Il Fulham quest'anno è retrocesso in Championship e Sessegnon ha già fatto sapere di voler lasciare la squadra. Il suo contratto scade nel 2020 e questo è un punto a favore dell'Inter.

Il problema, invece, è sicuramente la concorrenza. In Inghilterra si è sparsa la voce che Sessegnon sia già un promesso sposo del . Ma sull'esterno ci sono anche altre squadre e adesso pure l'Inter pensa di giocarsi le sue carte. La partita non è finita.

In campo c'era pure Lucas Tousart, centrocampista del che piace all'Inter già da due anni circa. Sarebbe una trattativa da condurre in modo parallelo rispetto a Barella, e non in alternativa. Al momento però non c'è nessun contatto ufficiale recente con il club francese.