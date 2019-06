Calciomercato Inter, arriva Brazão a titolo definitivo dal Parma

Il Parma annuncia la cessione a titolo definitivo all'Inter del portiere Gabriel Brazão, contestualmente approda in gialloblù l'attaccante Adorante.

Doppia operazione di calciomercato sull'asse -. In nerazzurro torna a titolo definitivo il giovane portiere Gabriel Brazão, mentre il percorso inverso lo fa l'attaccante Andrea Adorante.

"La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione a titolo definitivo del giocatore Gabriel Nascimento Resende Brazão (Uberlandia, , 5.10.2000) all’Fc Internazionale Milano e l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Andrea Adorante (Parma, 5.2.2000) dall’Fc Internazionale Milano: l’attaccante ha firmato con i crociati un contratto fino al 30.06.2023".

Brazão, promessa del calcio brasiliano, fu acquistato nello scorso calciomercato invernale dal Cruzeiro in sinergia dai due club. In tanti paragonano l'estremo difensore classe 2000 a Julio Cesar.

Nel 2017 ha giocato con il Brasile Under 17 i Mondiali di categoria in , venendo premiato come miglior portiere del torneo dopo ben 4 clean sheet. L'Inter scommette su di lui e già da questa stagione ha deciso di prenderlo con sé.

Torna invece in Emilia la punta classe 2000 Andrea Adorante, che dopo 13 goal in 28 presenze nell'ultima stagione a Milano con la Primavera e un grave infortunio (rottura del legamento crociato) che gli ha fatto terminare anzitempo l'anno, riabbraccerà la maglia gialloblù del Parma, club con le cui Giovanili era cresciuto calcisticamente.