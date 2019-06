Calciomercato Inter, Arnautovic pensa al ritorno: servono 25 milioni

Arnautovic manda messaggi d'amore all'Inter: l'austriaco pensa a un ritorno in nerazzurro, il West Ham chiede almeno 25 milioni.

Per la serie 'a volte ritornano', a vestire nuovamente la maglia dell' potrebbe essere Marko Arnautovic. Indossati i colori nerazzurri nella stagione 2009/2010, quando ad allenare era Jose Mourinho, l'attaccante austriaco parrebbe non dispiacere una nuova avventura all'ombra della Madonnina.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore avrebbe infatti mandato messaggi d'amore all'Inter, club attualmente alle prese con l'acquisto di un altro calciatore austriaco. I nerazzurri stanno infatti trattando con l'Herta Berlino per arrivare a Valentino Lazaro.

Il centrocampista del club tedesco potrebbe però non essere l'unico nazionale austriaco a imboccare la strada che porta a Milano, con Arnautovic pronto a rendere realtà un ritorno in nerazzurro fino a poco tempo fa impensabile.

L'Inter, che come primo obiettivo per rinforzare il proprio reparto d'attaco continua ad avere la figura di Edin Dzeko, dovrà però vedersela con il ma soprattutto con le sue richieste economiche. Gli Hammers vogliono infatti 25 milioni per lasciar partire il giocatore.