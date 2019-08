Calciomercato Inter, apertura alla Juventus per Icardi: il Napoli attende risposte

L'Inter è più disponibile al dialogo con la Juventus per Mauro Icardi, mentre il Napoli continua ad aspettare il giocatore.

, e : le tre big del nostro campionato non sono solo le favorite per la vittoria finale, ma anche le grandi protagoniste di un triangolo di mercato ormai diventato 'telenovela' con Mauro Icardi al centro dei riflettori.

Segui Inter-Lecce in diretta streaming su DAZN

Standoa quanto riferito da 'Tuttosport', la dirigenza nerazzurra sarebbe ora maggiormente disposta ad aprire nuovi dialoghi con la Juventus per trattare l'attaccante argentino, che sembra voler lasciare il proprio club soltanto per indossare la maglia numero 9 dei campioni d' .

L'articolo prosegue qui sotto

Ai microfoni di 'Tiki Taka' la moglie agente Wanda Nara ha ribadito che la permanenza all'Inter potrebbe essere la scelta definitiva:

"Meglio il Napoli o la Juventus per Mauro? Un attaccante di 26 anni che ha già segnato 124 reti sta bene in qualsiasi squadra. In questi mesi ho portato a Mauro molte offerte e lui ha rifiutato proposte a cui nessuno avrebbe mai rinunciato, ma decide lui e io non posso puntargli un’arma alla testa. Per me resta all’Inter, come ha detto sempre Mauro. Però non posso sapere con certezza quello che succederà nei prossimi sette giorni".

La Juventus non sembra però ben disposta a scambiare Dybala con i nerazzurri e nel frattempo dovrà trovare una sistemazione per Mandzukic. Higuain potrebbe invece restare a questo punto del mercato: se la Vecchia Signora dovesse incassare i soldi dalla cessione della Joya (con direzione in caso di addio di Neymar), potrebbe dare l'assalto finale al bomber dell'Inter.

In tutto ciò il Napoli resta ancora alla finestra, fermo sull'offerta di 65 milioni più bonus: per il giocatore sono pronti 6,5 milioni a stagione più bonus e la possibilità di trattenere gli sponsor per i quali si è già impegnato. Gli azzurri attendono una risposta entro mercoledì, ma la sensazione è che un affare di questa portata possa protrarsi fino agli ultimi istanti di mercato.