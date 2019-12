Calciomercato Inter, Alonso in salita: pesano i rapporti tra Conte e la Granovskaia

Antonio Conte vorrebbe portare Alonso all'Inter ma il Chelsea spara altissimo. La Granovskaia non ha dimenticato l'addio del tecnico ai Blues.

Strada in salita da Londra a Milano. In casa infatti c'è chi non ha dimenticato il tumultuoso addio di Conte alla panchina dei Blues e ora si mette di traverso sul calciomercato dell' .

Secondo 'Tuttosport' c'è Marina Granovskaia, braccio destro di Abramovich, dietro l'altissima richiesta per Marcos Alonso. L'esterno è un pallino di Conte mentre con Lampard non sta trovando spazio, eppure i Blues per lasciarlo andare all'Inter avrebbero chiesto addirittura 45 milioni di euro.

Ancora più secco il no opposto ai nerazzurri per Emerson Palmieri, altro giocatore che tornerebbe utilissimo a Conte ma evidentemente considerato incedibile dal Chelsea.

Dietro questo muro, come detto, secondo 'Tuttosport' si celerebbe la rabbia di Marina Granovskaia che non ha dimenticato la causa intentata e vinta da Conte contro il Chelsea dopo l'esonero di qualche anno fa.

Ecco perché forse l'Inter sta iniziando seriamente a pensare ad altri nomi per l'out sinistro: il nuovo obiettivo sarebbe Marcos Acuna, esterno dello . Ma anche in questo caso i portoghesi potrebbero sparare alto. L'alternativa è Kurzawa del .