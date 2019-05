Calciomercato Inter, Alexis Sanchez si è offerto: incontro con l'agente

L'agente di Alexis Sanchez, Fernando Felicevich, ha parlato con la dirigenza dell'Inter. Ma l'ingaggio del cileno è al momento proibitivo.

Una da conquistare oggi, un futuro da definire domani. L' inizia le grandi manovre. A partire dalla panchina, sulla quale potrebbe sedersi Antonio Conte, per proseguire con l'attacco, dove la suggestione risponde al nome di Alexis Sanchez.

Un profilo non nuovo, quello del cileno. Accostato all'Inter nelle scorse sessioni di mercato, quando ancora vestiva la maglia dell' , e tornato di moda ora, con l'avventura al sempre più vicina al capolinea dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Di più: secondo la 'Gazzetta dello Sport' e 'Tuttosport', Sanchez si è proposto all'Inter. Non direttamente ma tramite il suo agente, Fernando Felicevich, che negli scorsi giorni si è recato a Milano, parlando con la dirigenza nerazzurra e assistendo a - a San Siro.

Certo, non tutto è così semplice. Anzi. Lo stipendio che Sanchez guadagna a Manchester è proibitivo per l'intera , non soltanto per l'Inter. E dunque è un'idea che al momento rimane in piedi, ma che per diventare davvero concreta necessita di pazienza e di un corposo taglio dell'ingaggio da parte dell'ex attaccante dell' . Complicato.

In piedi rimane anche la pista che porta a un nuovo attaccante, nel caso a fine stagione le strade dell'Inter e di Icardi dovessero dividersi: in lizza restano due nomi di centravanti puri come Romelu Lukaku ed Edin Dzeko. Quest'ultimo considerato la priorità dalla dirigenza nerazzurra.