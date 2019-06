Calciomercato Inter, Agoumé il nuovo rinforzo per Conte: venerdì le visite mediche

L'Inter ha chiuso la trattativa con il Sochaux per il giovane 2002 Agoumé: venerdì le visite mediche, affare da 4,5 milioni di euro più bonus.

Continui contatti nelle scorse settimane e un affare ormai in dirittura d'arrivo. Lucien Agoumé si appresta a diventare un nuovo giocatore dell', diventando così uno dei primi rinforzi della squadra di Antonio Conte.

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport', il giovane classe 2002 è infatti atteso venerdì a Milano per svolgere le visite mediche con il club nerazzurro, pratica necessaria prima di porre la firma sul nuovo contratto.

Un affare che all'Inter costerà 4,5 milioni di euro più bonus, cifra necessaria per assicurarsi quello che in è già stato etichettato da molti come il nuovo Pogba. Capitano dell'Under 17 transalpina, Agoumé in questa stagione ha collezionato 16 presenze con il Sochaux, dimostrando una grande crescita a centrocampo.

Dopo Lazaro, l'Inter si è dunque assicurata un altro importante acquisto di prospettiva, con Conte che può già iniziare a plasmare la rosa che i dirigenti nerazzurri stanno contruendo in queste già caldissime prime settimane di calciomercato.