Calciomercato Inter, l'agente di Vidal è in Italia: offerto il prestito con diritto di riscatto

L'Inter ha l'accordo con Vidal e prepara l'affondo con il Barcellona: i nerazzurri offrono un prestito oneroso con diritto di riscatto a 20 milioni.

Il grande obiettivo di mercato dell' è Arturo Vidal: il cileno, nonostante il goal nel derby catalano, vorrebbe lasciare il per poter riabbracciare Antonio Conte ed il campionato italiano.

Segui live la Liga su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Come riportato da 'Tuttosport', oggi l'agente di Vidal -Fernando Felicevich- sarà in per incontrare i nerazzurri. Marotta è pronto a tentare l'affondo con i blaugrana per arrivare al centrocampista cileno: il club meneghino sarebbe propenso ad offrire un prestito oneroso con diritto di riscatto, un'operazione che complessivamente raggiungerebbe i 20 milioni di euro richiesti dai catalani.

Il destino di Vidal sembra tingersi sempre di più di nerazzurro. Con il centrocampista cileno, già pupillo ai tempi della , Antonio Conte otterrebbe quella dose in più di esperienza da iniettare nella mediana dell'Inter. Chi potrebbe trarre giovamento dall'arrivo di Vidal sono proprio Sensi e Barella che, lavorando al suo fianco, implementerebbero il proprio gioco.