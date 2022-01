Calciomercato Inter: acquisti e cessioni ufficiali di gennaio 2022

Da Campione in carica della Serie A e squadra in vetta all'attuale campionato, l'Inter ha intenzione di aprire un ciclo provando a conquistare anche l'annata 2021/2022. Ancora in lotta anche in campo europeo e in particolare in Champions League e nella fase ad eliminazione diretta di Coppa Italia, la formazione di Inzaghi ha rinforzato la squadra nel calciomercato di gennaio per gli ultimi mesi dell'annata.

QUALI GIOCATORI HA COMPRATO L'INTER?

Robin Gosens (prestito biennale con obbligo di riscatto dall'Atalanta, 25 milioni)

QUALI GIOCATORI HA CEDUTO L'INTER?