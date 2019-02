Calciomercato, incredibile impresa dell'Elazigspor: acquistati 22 giocatori in due ore

Scaduto il divieto che gli impediva di operare sul mercato, l'Elazigspor ha acquistato 22 giocatori in due ore: "Ringrazio tutti per l'impresa".

Un'impresa di calciomercato che pareva impossibile e che invece si è concretizzata in sole due ore. Tanto è bastato all'Elazigspor per mettere a segno la bellezza di 22 acquisti durante l'ultimo giorno di mercato.

La Federazione turca aveva vietato al club militante nella TFF1.Lig (la seconda divisione del paese) di operare sul mercato, impedendo così all'Elazigspor di rinforzare la propria rosa con dei colpi in entrata.

Hoş Geldin Abdülkadir Kayalı !

💪 🇱🇻 #elazığspor pic.twitter.com/iXWo6Ko6ho — Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü (@elazigspororgtr) 1 febbraio 2019

Il divieto è però scaduto a poche ore dalla chiusura del mercato, con il presidente del club turco che, insieme ai dirigenti, si è messo subito all'opera. Telefonate continue, trattative già avviate portate a conclusione.

Alla fine in sole due ore l'Elazigspor è riuscito a ufficializzare ben 22 nuovi acquisti, come è possibile notare andando a vedere la pagina Twitter del club. 12 giocatori sono arrivati a titolo definitivo mentre i restant i 10 in prestito.

Hoş Geldin Mustafa Eskihellaç !

💪 🇱🇻 #elazığspor pic.twitter.com/KHRJd4lDTu — Tetiş Yapı Elazığspor Kulübü (@elazigspororgtr) 1 febbraio 2019

Una vera e propria impresa frutto di un grande lavoro, come ha spiegato il presidente del club, Selcuk Ozturk, a 'ESPN'.

"Vorrei ringraziare chiunque nel club abbia aiutato a realizzare questa impresa. Eravamo sia in contatto con la Federazione, per porre fine al divieto, sia con i calciatori che volevamo acquistare. Una volta tolto il divieto, siamo riusciti a ricontattare tutti e completare i trasferimenti in due ore".

Ora non resta che vedere se l'allenatore riuscirà a gestire un cambio di rosa così radicale a metà stagione. Dopo 20 giornate di campionato, l'Elazigspor si trova in penultima posizione.