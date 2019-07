Calciomercato incredibile: già sei acquisti dai 70 milioni in su

Non era mai successo che in una finestra di calciomercato estivo sei giocatori superassero tale cifra: e le trattative sono appena iniziate...

Una giornata incredibile per il calciomercato tra Premier League e , che segna nuovi record di spesa. Era solo questione di tempo, ma vedere tali cifre così importanti, pesanti e roboanti essere ufficializzate è comunque un colpo per gli occhi. E una dimostrazione di forza, stavolta operata da e .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Un domino di calciomercato, visto che l'Atletico Madrid ha potuto mettere sul piatto 126 milioni di euro per Joao Felix dopo aver ceduto due suoi giocatori a cifre incredibili: Lucas Hernandez è del per 80 milioni già da tempo, Rodri del Manchester City per 70 dopo il pagamento odierno della clausola.

Atletico Madrid ricchissimo e capace di consegnare a Simeone una squadra rinnovata acquistando a zero (vedi Herrera), ma anche compiendo un colpo a tre cifre come quello di Joao Felix, finalmente ufficiale dopo settimane di trattative, voci, indiscrezioni e rilanci richiesti a casa .

Joao Felix, Rodri, Lucas Hernandez, ma non solo. Nella giornata di martedì il ha ripreso ad acquistare dopo un anno, confermando l'acquisto di Ndombele per 70 milioni di euro pagati al (di cui dieci di bonus facilmente raggiungibili secondo gli ultimi report d'oltre manica).

A completare il quadro, le squadre più ricche al mondo, ovvero e : i blaugrana hanno acquistato De Jong dall' per 75 milioni, i Blancos sono finalmente riusciti a prelevare Hazard dal per 100 milioni. Incredibilmente secondo tra gli acquisti più costosi di questa sessione estiva.

Sessione estiva appena iniziata, eppure con già sei colpi da 70 milioni di euro o più: non era mai successo. E ovviamente non è finita qui, visto che De Ligt è prossimo a vestire la maglia della per 75 milioni, mentre Griezmann si muoverà per una spesa ancora più importante.

Insomma, i costi del calciomercato continuano a crescere in maniera esponenziale: il 2019 sta segnando nuovi record